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वीडियो: प्रदेश के लोक कलाकारों के नाम रही रेणुका मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या
अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या प्रदेश के मंझे हुए लोक कलाकारों के नाम रही। लमन बैंड की धुनों ने दर्शकों को झूमने पर विवश किया। इससे पूर्व रघुवीर ठाकुर ने ऊंची-ऊंची बर्फीली चोटियां, नाटी रा फेरा, नाटी रा तड़का व ड्राइवरा आदि अनेकों पहाड़ी लोक गीतों की झड़ी लगा कर दर्शकों को नाटी लगाने पर विवश कर दिया। लोक कलाकार आ गीता भारद्वाज ने शिमले नहीं फंसना कसौली नहीं बसना, पत्ता-पत्ता फूटा-फूटा, जलेबी गिनी नत्थू भाई की, ये इश्क का जादू है, शोभली मेरी सुरता, बदले तेरे तेवर, मिस पहाड़ तू मुंडा सिरमौरी व आमा जी शहरों मुंह जाणै दे आदि लोक गीतों पर जमकर धमाल मचाया। इससे पूर्व शुभम शर्मा ने मुंडी जुड़े ना तेरे कानों व यादों रे भरोसे, ओ निलीमा ओ निलीमा आदि लोक गीतों पर दर्शकों का दिल जीत लिया। बिजली बोर्ड में कार्यरत सहायक अभियंता संतोष कुमार ने तुमसे मिल के दिल का जो हाल क्या हुआ। कलाकार खुशबू ने फिल्मी नगमों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। ददाहू की जन्मांध कलाकार कुमारी सपना ने बांसुरी की धुन से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त करीब दो दर्जन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समां बांधे रखा। दूसरी सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने की। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त एकता काप्टा, एसडीएम राजीव सांख्यान, द्वेष गोयल, सुनील कार्य, एसी टू डीसी विवेक शर्मा, तहसीलदार ददाहू जय सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार सुरेश कुमार, आरएफओ अनुज ठाकुर व सीईओ भरत सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग व हजारों दर्शक मौजूद रहे।
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