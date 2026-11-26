{"_id":"6b082cd47bda43d7a003b649","slug":"video-sirmaur-ultrasound-facility-launched-at-shillai-hospital-pregnant-women-to-benefit-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: शिलाई अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिलाई और आसपास की पंचायतों की गर्भवती महिलाओं को अब अल्ट्रासाउंड जांच के लिए पांवटा साहिब और नाहन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नागरिक अस्पताल शिलाई में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू हो गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को इसका विधिवत शुभारंभ किया। अब स्थानीय स्तर पर ही गर्भवती महिलाओं समेत अन्य मरीजों को अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा मिलेगी। फिलहाल डेपुटेशन पर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की गई है, जो सप्ताह में सोमवार और मंगलवार को सेवाएं देंगे। इससे मरीजों को जांच के लिए दूसरे अस्पतालों तक जाने की परेशानी और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। अल्ट्रासाउंड सुविधा के शुभारंभ के बाद उद्योग मंत्री ने अस्पताल की निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत का निरीक्षण किया।

... और पढ़ें