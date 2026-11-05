{"_id":"6aec750a2b2de4ea3405e025","slug":"video-nahan-market-decked-out-for-diwali-shops-adorned-with-colorful-strings-of-lights-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: दिवाली के रंग में रंगा नाहन का बाजार, रंगबिरंगी लड़ियों और लाइटों से सजीं दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिवाली पर्व नजदीक आते ही जिला मुख्यालय नाहन का बाजार रोशनी और रंगों से जगमगाने लगा है। बाजार में दुकानों पर रंगबिरंगी लड़ियों, आकर्षक सजावटी लाइटों और विभिन्न प्रकार के शोपीस की भरमार है। दुकानदारों ने भी त्योहार को देखते हुए अपनी दुकानों को सजावटी सामान से सजा दिया है। घरों को रोशन और आकर्षक बनाने के लिए लोग अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में सजावटी लड़ियां 30 से 200 रुपये पेयर तक उपलब्ध हैं, जबकि अलग-अलग डिजाइन और आकार की लाइटों की कीमत 50 रुपये से शुरू होकर 1000 रुपये तक है। इसके अलावा घरों की सजावट के लिए आकर्षक शोपीस और अन्य सजावटी सामान भी ग्राहकों को लुभा रहे हैं। पूजन से जुड़ी फोटो और सजावटी वस्तुएं भी 100 रुपये से उपलब्ध हैं। दुकानों पर रंगीन झालरों, चमकदार लाइटों और सजावटी सामान के कई विकल्प मौजूद हैं। लोग घरों के मुख्य द्वार, बालकनी और आंगन को सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दिवाली के मद्देनजर बाजार में रौनक बढ़ने से कारोबारियों को भी अच्छे व्यापार की उम्मीद है। आने वाले दिनों में त्योहार की खरीदारी में और तेजी आने की संभावना है।

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