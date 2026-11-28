{"_id":"6b0a7d7585a4103d7804f79b","slug":"video-nahan-daily-fee-of-one-lakh-now-applicable-for-holding-commercial-fairs-at-chaugan-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: चौगान में व्यावसायिक मेले लगाने के लिए अब रोजाना एक लाख शुल्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन शहर के ऐतिहासिक चौगान मैदान में अब व्यावसायिक मेले आयोजित करना आसान नहीं होगा। नगर परिषद नाहन ने मैदान से होने वाली आय बढ़ाने के लिए शुल्क की नई दरें निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत व्यावसायिक मेलों के आयोजन के लिए एक लाख रुपये प्रतिदिन के साथ जीएसटी देना होगा। वहीं, राजनीतिक रैलियों और निजी कार्यक्रमों के लिए 50 हजार रुपये प्रतिदिन शुल्क निर्धारित किया गया है। नगर परिषद के सदन की शुक्रवार को करीब अढ़ाई महीने बाद चार घंटे चली बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष उपमा धीमान ने की, जबकि वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभाल रहे एसडीएम राजीव सांख्यान भी मौजूद रहे। बैठक में कुल 13 पार्षदों में से 10 उपस्थित रहे और कोरम पूरा होने के बाद शहर से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। चौगान मैदान के उपयोग को लेकर प्रस्तुत प्रस्ताव पर लगभग सभी पार्षदों ने सहमति जताई।

... और पढ़ें