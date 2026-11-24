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सिरमौर: डॉ. राजीव बिंदल बोले- रेणुकाजी मेला भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का बड़ा परिचायक
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भगवान परशुराम और माता रेणुका के मिलन का प्रतीक अंतरराष्ट्रीय रेणुकाजी मेला प्राचीन समय से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण परिचायक रहा है। मेले का समापन दिवस विशेष महत्व रखता है, जब राज्यपाल की मौजूदगी में देव पालकियों की विदाई की परंपरा निभाई जाती है। उन्होंने कहा कि पवित्र रेणुका झील में स्नान और माता रेणुकाजी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु यहां आकर आस्था प्रकट करने के साथ आध्यात्मिक शांति और पुण्य की कामना करते हैं। भगवान परशुराम दशावतारों में से एक हैं और उन्हें अधर्म तथा पाप का अंत करने वाले भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनके दर्शन और वंदन का भी यह विशेष अवसर है।
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