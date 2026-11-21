{"_id":"6b01696b220aead4f601c72d","slug":"video-125-students-of-avn-school-made-an-educational-tour-to-iim-giri-power-project-and-suketi-fossil-park-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमाैर: एवीएन स्कूल के 125 विद्यार्थियों ने किया आईआईएम, गिरि पावर प्रोजेक्ट और सुकेती फॉसिल पार्क का शैक्षणिक भ्रमण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन के आदर्श मोनाल इको क्लब से जुड़े करीब 125 विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान जिले के तीन महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने गिरिनगर पावर प्रोजेक्ट धौलाकुआं, आईआईएम सिरमौर और सुकेती फॉसिल पार्क विक्रमबाग का भ्रमण कर विभिन्न विषयों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं। विद्यालय के संस्थापक एवं प्रधानाचार्य केके चंदोला ने बताया कि विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने और उनमें प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। भ्रमण के पहले चरण में विद्यार्थियों ने गिरिनगर पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया। यहां उन्होंने जलविद्युत उत्पादन की प्रक्रिया, पानी की शक्ति से बिजली बनाने की तकनीक और ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को नजदीक से समझा। इसके बाद विद्यार्थियों ने आईआईएम सिरमौर का भ्रमण किया, जहां उन्हें प्रबंधन शिक्षा, संस्थान की कार्यप्रणाली और प्रबंधन के विभिन्न आयामों से संबंधित जानकारियां दी गईं। इस अवसर पर इको क्लब प्रभारी श्रीकांत, सह प्रभारी राकेश कुमार, दिनेश भारद्वाज, मंजीत परमार और सपना मौजूद रहीं।

... और पढ़ें