{"_id":"6ae5c2cd285c6332c209ce33","slug":"video-video-the-second-day-of-the-kinnaur-festival-was-dedicated-to-folk-songs-and-pahadi-music-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: किन्नौर महोत्सव का दूसरा दिन लोकगीतों और पहाड़ी संगीत के नाम रहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का दूसरा दिन लोकगीत, लोकनृत्य और पहाड़ी संगीत के नाम रहा। शनिवार को दिनभर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किन्नौर की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होमगार्ड बैंड की प्रस्तुति से हुई। इसके बाद लोकनृत्य और लोकगीत प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दोपहर के सत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपिओ, राजकीय प्राथमिक पाठशाला ब्रेलंगी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुधारंग और वाणी महिला मंडल ब्रुआ के कलाकारों ने प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। दोपहर बाद किन्नौर के स्थानीय कलाकारों ने पहाड़ी गीतों से समां बांधा। इस दौरान रुद्र नेगी, पदम लाल, जीवन लाल नेगी, अमित नेगी, नोरबू नेगी, मोहित, विक्रम सिंह, दुर्गा देवी, कृष्ण कपूर, हरिमन, जेडी नेगी और लक्की नेगी सहित 24 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं। लोक संस्कृति और पहाड़ी संगीत से सजे कार्यक्रमों का दर्शकों ने आनंद लिया। इसके अलावा महोत्सव के दौरान बॉक्सिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जा रहा है।

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