{"_id":"6b0ac279b982a901b20cae7e","slug":"video-video-constitution-day-celebrated-at-rampur-college-features-impressive-youth-parliament-and-street-play-performances-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: रामपुर कॉलेज में मनाया संविधान दिवस, युवा संसद और नुक्कड़ नाटक की दी शानदार प्रस्तुति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय रामपुर में संविधान दिवस मनाया गया। राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का विषय हमारा संविधान, हमारा अभिमान रखा गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संविधान के महत्व, वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. पंकज बासोतिया बतौर मुख्यातिथि और उपप्राचार्य विद्या बंधु विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पाठ से की गई। राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष कमलेश ने सभी का स्वागत किया। आयोजन की रूपरेखा और इसके उद्देश्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की ओर से युवा संसद विशेष आकर्षण का केंद्र रही।

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