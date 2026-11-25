{"_id":"6b06c545fc5070553902a482","slug":"video-video-anti-chitta-anti-synthetic-drug-campaign-reaches-panchayats-and-schools-in-rampur-nankhari-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: रामपुर-ननखड़ी की पंचायतों और स्कूलों तक पहुंचा एंटी चिट्टा अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामपुर बुशहर। रामपुर और ननखड़ी क्षेत्र में युवाओं को चिट्टे के नशे से बचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न पंचायतों और स्कूलों में विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों को रैलियों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एचपीएमसी निदेशक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेश धीमान ने प्रेसवार्ता में कहा कि अब तक रामपुर क्षेत्र की 23 पंचायतों में अभियान चलाया जा चुका है। इसे सभी 54 पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मुहिम में महिला मंडल, युवक मंडल और पंचायत प्रतिनिधि भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इस मौके पर मशनू पंचायत के प्रधान योगेश मौजूद रहे।

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