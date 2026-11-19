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भड़ावली पंचायत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रतिनिधियों और विभिन्न महिला मंडलों ने एकजुट होकर एंटी चिट्टा रैली निकाली। रैली के माध्यम से महिलाओं ने पंचायत क्षेत्र के लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया और चिट्टे सहित अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। इस दौरान पुलिस जवान भी मौजूद रहे। रैली में कुमसू, मतरेवल, कमलाऊ, छलावट, मसारना, करेरी, रसंदेली और राजपुरा सहित पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों के महिला मंडलों ने भाग लिया। पंचायत प्रधान कृष्ण गोपाल ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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