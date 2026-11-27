{"_id":"6b0968de224489f6c20100d3","slug":"video-metalling-of-the-road-leading-to-the-sdm-and-block-offices-in-nirmand-begins-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: निरमंड में एसडीएम और ब्लॉक कार्यालय जाने वाली सड़क की मैटलिंग शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: निरमंड में एसडीएम और ब्लॉक कार्यालय जाने वाली सड़क की मैटलिंग शुरू
नगर पंचायत निरमंड के वार्ड नंबर सात के पार्षद जमवाल सिंह के लगातार प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। लंबे समय से सड़क की हालत सुधारने की मांग के बाद अब एसडीएम कार्यालय और विकास खंड कार्यालय को जाने वाले सड़क मार्ग की मैटलिंग का कार्य शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग निरमंड की ओर से इस कार्य को शुरू करवाया गया है। वार्ड नंबर सात के पार्षद जमवाल सिंह सड़क की स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत थे। उन्होंने संबंधित विभाग के समक्ष इस समस्या को उठाया, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क की मैटलिंग का कार्य शुरू कर दिया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।