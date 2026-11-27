{"_id":"6b0968de224489f6c20100d3","slug":"video-metalling-of-the-road-leading-to-the-sdm-and-block-offices-in-nirmand-begins-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: निरमंड में एसडीएम और ब्लॉक कार्यालय जाने वाली सड़क की मैटलिंग शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर पंचायत निरमंड के वार्ड नंबर सात के पार्षद जमवाल सिंह के लगातार प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। लंबे समय से सड़क की हालत सुधारने की मांग के बाद अब एसडीएम कार्यालय और विकास खंड कार्यालय को जाने वाले सड़क मार्ग की मैटलिंग का कार्य शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग निरमंड की ओर से इस कार्य को शुरू करवाया गया है। वार्ड नंबर सात के पार्षद जमवाल सिंह सड़क की स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत थे। उन्होंने संबंधित विभाग के समक्ष इस समस्या को उठाया, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क की मैटलिंग का कार्य शुरू कर दिया है।

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