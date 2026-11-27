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वीडियो: निरमंड में माता अंबिका मंदिर की कछंटी और मुख्य द्वार की प्रतिष्ठा शुरू
छोटी काशी निरमंड के ऐतिहासिक एवं प्राचीन माता अंबिका मंदिर की नवनिर्मित कछंटी और मुख्य द्वार की प्रतिष्ठा का तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम शुक्रवार को विधिवत शुरू हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह माता अंबिका की पवित्र बावड़ी से जल यात्रा के साथ हुआ। इसके बाद इष्ट देवता ढरोपा चंभू के परशुराम कोठी में आगमन और माता अंबिका के पवित्र कलश को मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में स्थापित करने के साथ ही मंत्रोच्चार के बीच प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को चार चंभुओं के कारकूनों, बगना, टिकरी, खजेड़ा, खरै के चार बटालों और जाइयों का स्वागत किया जाएगा। वहीं रविवार को इष्ट देवता ढरोपा चंभू की उपस्थिति में कछंटी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होगा
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