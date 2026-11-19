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धर्मपुर (मंडी)। राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर के खेल मैदान में भाईचारा क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा नेता एवं ओलंपिक संघ हिमाचल प्रदेश के वाईस प्रेजिडेंट नरेंद्र अत्री ने किया। आयोजकों राकेश ठाकुर, शम्मी, सन्नी, पंकज ठाकुर, विक्की साईं व प्रवीण कुमार ने प्रतियोगिता के नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैच के दौरान अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और सभी खिलाड़ियों को इसका सम्मान करना अनिवार्य रहेगा।

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