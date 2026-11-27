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स्वास्थ्य खंड भड़ोल के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत लडभड़ोल में जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य बाजार और बस स्टैंड से होते हुए निकाली गई इस रैली में स्वास्थ्य शिक्षक सुनीता कुमारी सहित आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। स्वास्थ्य खंड भड़ोल की स्वास्थ्य शिक्षक सुनीता कुमारी और हेल्थ सुपरवाइजर प्यारी देवी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत आयोजित इस रैली के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ आवाज उठाने और समाज से इसका पूर्ण बहिष्कार करने का आग्रह किया। विभाग द्वारा 28 अक्तूबर से 26 दिसंबर तक चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान दुकानदारों को भी सख्त चेतावनी दी गई कि वे अपनी दुकानों के भीतर या आसपास किसी को भी धूम्रपान अथवा तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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