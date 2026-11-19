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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लडभड़ोल में मंगलवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने लडभड़ोल क्षेत्र के छह परिवारों को गहरा जख्म दिया है। इस दुर्घटना में पांच नाबालिगों सहित छह युवाओं की जान चली गई। गुरुवार को जब उनके शव पैतृक गांवों में पहुंचे तो पूरे क्षेत्र में चीख-पुकार मच गई। सिमस से लेकर गवाला और दरोब तक के गांवों में मातम पसरा रहा। मां अपने बेटे को पुकारती रही और पिता अपने लाडले के शव से लिपटकर बिलखते रहे। एक साथ छह युवाओं की अर्थियां उठीं तो अंतिम विदाई देने पहुंचे ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं में चार अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। जिन घरों में पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब असहनीय सन्नाटा छा गया है। परिजनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और वे बार-बार बेसुध हो रहे थे। रिश्तेदार और ग्रामीण उन्हें संभालने का प्रयास करते रहे। अपनों को खोने का दर्द हर किसी को भीतर तक झकझोर रहा था।

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