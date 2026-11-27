{"_id":"6b0959fb3e99fac4970029bf","slug":"video-livestock-herders-gripped-by-fear-due-to-the-presence-of-bears-and-wolves-in-the-forests-above-manbharola-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: मैनभरोला के ऊपरी जंगलों में भालू और भेड़िये की दहशत से सहमे पशुपालक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्राम पंचायत मैनभरोला के ऊपरी जंगलों में भालू व भेड़िये की दहशत से ग्रामीण व पशुपालक सहमे हैं। पंचायत के अंतर्गत आने वाले सुक्कड़ बीट,कुडनू मरेहड़ और नागण के जंगल में बीते गुरुवार को जंगली जानवरों ने एक साथ आधा दर्जन बकरियों पर हमला कर दिया। इस हमले में चार बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बकरियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्राम पंचायत मैनभरोला के प्रधान संजय जमवाल ने बताया कि क्षेत्र के ऊपरी जंगलों में पिछले लंबे समय से तेंदुए, भालू और भेड़िये की ओर से भेड़-बकरियों को शिकार बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा हमले में घायल हुई दोनों बकरियों के शरीर पर भेड़िये के दांतों के गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे क्षेत्र में भेड़िये की सक्रियता की पुष्टि हुई है। इससे पीड़ित पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रधान संजय जमवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना की शिनाख्त करने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की मांग की है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से पीड़ित पशुपालक परिवार को शीघ्र उचित मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही प्रधान ने स्थानीय ग्रामीणों, पशुपालकों तथा बाहर से मरेहड़ माता मंदिर की ओर आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी कुछ दिनों तक चारा, लकड़ी या अन्य कार्यों के लिए सुक्कड़ बीट, कुडनू मरेहड़ और नागण के जंगलों की तरफ न जाएं।

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