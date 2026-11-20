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जोगिंद्रनगर (मंडी)। अज मेरी मईया ने ओणा है और मां की हर बात निराली है जैसे भजनों की गूंज के बीच बस्सी गांव का पंडाल शुक्रवार को भक्तिरस में डूबा रहा। मां के भजनों पर श्रद्धालु खूब झूमे और लोक गायकों की प्रस्तुतियों पर जमकर नाचे। मौका था बेटियों के सम्मान में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम का, जिसमें हिमाचल के पांच लोक गायकों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। दोपहर एक बजे शुरू हुए कार्यक्रम में कांगड़ा के लोक गायक धीरज शर्मा और संजीव दीक्षित ने मां की महिमा का गुणगान किया।

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