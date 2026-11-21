{"_id":"6b01644268982c20070258ee","slug":"video-kullu-sports-meet-held-with-the-message-of-drug-free-youth-and-developed-india-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: नशा मुक्त युवा, विकसित भारत के संदेश के साथ हुई स्पोर्ट्स मीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में नशा मुक्त युवा, विकसित भारत अभियान के तहत स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने शारीरिक शिक्षा विभाग के सहयोग से किया। इसमें कबड्डी, खो-खो और टेबल टेनिस के मुकाबलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ भी हुआ। कार्यक्रम व स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. सोम नेगी ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाकर किया। कबड्डी में आठ टीमों ने भाग लिया, जबकि खो-खो में तीन टीमें मैदान में उतरीं। टेबल टेनिस में 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रो. खेमचंद और प्रो. प्रीति ठाकुर मौजूद रहे।

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