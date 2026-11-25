{"_id":"6b06db089f57ae47c30b6687","slug":"video-ayush-minister-yadvinder-goma-inaugurated-an-additional-building-constructed-at-a-cost-of-rs-81-lakh-at-paplah-school-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने पपलाह स्कूल में 81 लाख रुपये से निर्मित अतिरिक्त भवन का किया लोकार्पण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने बुधवार को जिला कांगड़ा के उपमंडल जयसिंहपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पपलाह में 81 लाख रुपये की लागत से तैयार अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है, ताकि विद्यार्थियों को घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। नए भवन से विद्यालय में पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा। इस अवसर पर गोमा ने बताया कि कुरू-केलन सड़क व पुल पर करीब सात करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आलमपुर-पपरोला में न्यूगल खड्ड पर 8.39 करोड़ रुपये से पुल निर्माणाधीन है। वहीं गंदड़-सियारा-कुडाना सड़क पर पांच करोड़ और गल्लू-भोडा-शिवनगर-खैरा सड़क के सुधार पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। शिवनगर में करीब तीन करोड़ रुपये से नए पुल के निर्माण की डीपीआर तैयार है। उन्होंने कहा कि सीएचसी खैरा में जनवरी तक अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं जयसिंहपुर नागरिक अस्पताल में 10 चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें पांच विशेषज्ञ हैं। विद्यालय प्रबंधन की मांग पर मंत्री ने स्कूल सड़क की मरम्मत मार्च से पहले करवाने और जुलाई तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच निर्माण का आश्वासन दिया। पंचायत भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध होने पर धनराशि देने की बात भी कही। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य वंदना ठाकुर, पंचायत प्रधान नंदिनी, नायब तहसीलदार राजीव शर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विजय वर्मा, प्रधानाचार्य सुरेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।

... और पढ़ें