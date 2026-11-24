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जिला हमीरपुर के गांव घरयाणा ब्राह्मणा में तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह धार्मिक रीति-रिवाजों एवं विधिविधान के साथ संपन्न हुआ। इस धार्मिक आयोजन का आयोजन पंडित पृथिपाल शर्मा एवं विमला देवी के घर पर किया गया। इस अवसर पर गांव की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और भजन-कीर्तन के माध्यम से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन किया गया तथा पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह की सभी रस्में निभाई गईं। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर विवाह की खुशियां मनाईं और तुलसी माता के गुणगान किए।

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