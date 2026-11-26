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वीडियो: हमीरपुर महाविद्यालय में संविधान के आदर्शों को जीवन में अपनाने का लिया संकल्प
राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में गुरुवार को संविधान दिवस मनाया गया। लोक प्रशासन विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और सांविधानिक मूल्यों के पालन की शपथ ली। कार्यक्रम में लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष एवं सहायक प्रोफेसर विनोद चंद ने भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। इसकी प्रस्तावना में निहित आदर्श देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सांविधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ दिलवाई। इस मौके पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. संगीता सिंह सहित अन्य प्राध्यापक उपस्थित रहे।
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