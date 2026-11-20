{"_id":"6b0034e42b1613cebe09c9a7","slug":"video-video-community-feast-bhandara-at-gandhi-chowk-on-the-occasion-of-khatu-shyams-birth-anniversary-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर गांधी चौक में भंडारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर। खाटू श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को गांधी चौक हमीरपुर में भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में श्रद्धालुओं को कचौरी और कढ़ी का प्रसाद वितरित किया। सुबह से ही भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोगों की आवाजाही लगी रही। आयोजकों की ओर से श्रद्धालुओं को पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से प्रसाद वितरित किया। आयोजक नरेश सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि धार्मिक आयोजनों से आपसी भाईचारे और सेवा भावना को बढ़ावा मिलता है।

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