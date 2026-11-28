{"_id":"6b0aa0357ce54c47a40e7942","slug":"video-issue-of-arbitrary-photocopying-charges-and-the-encroachment-upon-footpaths-was-raised-at-a-meeting-of-the-consumer-protection-organization-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: उपभोक्ता संरक्षण संगठन की बैठक में गूंजा फोटोस्टेट के मनमाने दाम और फुटपाथों पर अतिक्रमण का मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर शहर में फोटोस्टेट की दुकानों पर मनमाने दाम वसूलने और फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर द हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन जिला हमीरपुर ने कड़ा रोष जताया है। संगठन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि फोटोस्टेट की प्रति कॉपी के रेट निर्धारित किए जाएं, ताकि आम जनता, मरीजों और उनके तीमारदारों को आर्थिक शोषण से बचाया जा सके। संगठन की मासिक बैठक लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पूर्व प्रधान सुशील शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सदस्यों ने कहा कि भोटा चौक और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के आसपास फोटोस्टेट की दुकानों पर उपभोक्ताओं से मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके साथ आए तीमारदारों पर पड़ता है। संगठन ने उपायुक्त हमीरपुर से मांग की कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर जिला भर में फोटोस्टेट की प्रति कॉपी की दरें निर्धारित की जाएं। महासचिव मनोहर लाल कानूनगो ने बताया कि शहर के फुटपाथों पर दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण और वाहनों की अवैध पार्किंग का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में एसके कोड़ा, हेमराज शर्मा, सुरेश चंद, प्रेमचंद, शंभू राम जसवाल, पीएन शर्मा, बीके शर्मा, ओपी नंदा, ठाकुर रणजीत सिंह, भागमल गुलेरिया और रतन शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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