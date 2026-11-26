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युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए जा रहे खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 के तहत जिला हमीरपुर में भी विभिन्न खेलों की उपमंडल एवं जिला स्तर की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिनके विजेताओं को लाखों रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। एडीसी अभिषेक गर्ग ने गुरुवार को जिला एवं उपमंडल स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करके इन प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तय की। उन्होंने बताया कि क्रिकेट, वॉलीबाल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती और रस्साकशी की इन प्रतियोगिताओं में 15 से 30 वर्ष तक के युवक-युवतियां 30 नवंबर तक वेब पोर्टल khelohimachal.hp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। बैठक में एसपी बलवीर सिंह, एसडीएम संजीत सिंह, उच्च शिक्षा उपनिदेशक देशराज डोगरा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के जिला युवा अधिकारी सन्नी कुमार ने प्रतियोगिताओं का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया।

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