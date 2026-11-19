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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गलोड़ दौरे के दौरान क्षेत्र को दो बड़ी सौगातें देने की घोषणा की। गलोड़ में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय खोला जाएगा। वहीं, क्षेत्र की सहकारी सभाओं को मजबूत करने के लिए एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इन घोषणाओं से क्षेत्र की पंचायतों और सहकारी संस्थाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने दौरे के दौरान विशेष स्वास्थ्य शिविर का भी शुभारंभ किया। इस शिविर के माध्यम से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की पहल की गई। बीडीओ कार्यालय खुलने से आसपास की पंचायतों के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए सुविधा मिलेगी। उन्हें रोजमर्रा के सरकारी काम करवाने के लिए दूरदराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं, सहकारी सभाओं को मिलने वाली एक करोड़ रुपये की राशि से उनकी कार्यप्रणाली और संसाधनों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। गलोड़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें सिक्कों से तोलकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, गलोड़ मंडल अध्यक्ष कैप्टन प्रेम चंद, प्रधान अंजना कुमारी और ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

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