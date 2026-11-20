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वीडियो: पंच भीष्म पर्व पर 50 जोड़ी मिट्टी के दीपक बने श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र
ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पंच भीष्म पर्व के अवसर पर प्रज्वलित की गईं मिट्टी के दीपकों की 50 जोड़ियां श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मंदिर में पिछले करीब 70 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को पुजारी रवि नंदन का परिवार आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक मनाए जाने वाले पंच भीष्म पर्व के पहले दिन मंदिर में दीपकों की जोड़ियां प्रज्वलित की गईं। मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु दीपकों के दर्शन कर रहे हैं और इस प्राचीन परंपरा को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्रीकृष्ण पांडवों को बाणों की शय्या पर लेटे भीष्म पितामह के पास ले गए थे। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह ने श्रीकृष्ण के आग्रह पर पांडवों को राजधर्म, वर्णधर्म और मोक्षधर्म का ज्ञान दिया। यह ज्ञान एकादशी से पूर्णिमा तक पांच दिनों में दिया गया। मान्यता है कि तभी से इन पांच दिनों को भीष्म पंचक के रूप में मनाया जाने लगा। इन दिनों दीपदान करना विशेष शुभ माना जाता है।
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