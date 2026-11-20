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यमुनानगर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक तीर्थस्थल श्री कपालमोचन में शुक्रवार को पांच दिवसीय कपालमोचन-श्री आदिबद्री मेले का शुभारंभ हुआ। मेले के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मेले के शुरू होते ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया। धार्मिक आस्था और उत्साह के बीच पूरा मेला परिसर श्रद्धालुओं से गुलजार नजर आया। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं। कपालमोचन मेला धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि यहां स्थित कपालमोचन, ऋणमोचन और सूरजकुंड सरोवर में स्नान करने से श्रद्धालुओं को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के चलते हर वर्ष हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मेले में श्रद्धालु सरोवरों में स्नान करने के साथ मंदिरों में पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। मेले को आकर्षक बनाने के लिए इस बार भी मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। बच्चों के लिए झूले, खिलौनों की दुकानें और अन्य मनोरंजक गतिविधियां लगाई गई हैं। वहीं, खानपान, घरेलू सामान, धार्मिक वस्तुओं और अन्य जरूरत के सामान की दुकानें भी सज गई हैं। इससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को खरीदारी और मनोरंजन का अवसर मिल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पेयजल, शौचालय, सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, यातायात और पार्किंग के विशेष प्रबंध किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मेला परिसर में जगह-जगह सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी श्रद्धालु को परेशानी होने पर तुरंत मदद मिल सके। मेले में धार्मिक आयोजनों के साथ ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है। पांच दिनों तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग बनाए रखने और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।

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