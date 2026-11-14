{"_id":"6af863fb8f6411e0bf074415","slug":"video-to-tighten-the-noose-on-criminals-the-police-conducted-a-special-combing-operation-and-carried-out-searches-in-baroda-and-ghadwal-villages-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग अभियान चलाकर बरोदा व घड़वाल गांव में की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोहाना। अपराधों की रोकथाम और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए सोनीपत पुलिस ने गोहाना क्षेत्र के गांव बरोदा और घड़वाल में विशेष कॉम्बिंग अभियान चलाया। एसीपी राजीव कुमार ने बताया कि अभियान के तहत पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर सघन जांच की। अभियान में स्निफर डॉग की भी मदद ली गई। पुलिस कर्मचारियों ने गांवों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान क्षेत्र में नशाखोरी और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे किराएदारों की पहचान करने का कार्य किया गया। स्निफर डॉग की सहायता से निर्धारित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने भवन मालिकों से अपने मकान और प्रतिष्ठानों में किराए पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पुलिस सत्यापन करवाने के निर्देश दिए।

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