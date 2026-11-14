Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Sonipat News
›
To tighten the noose on criminals, the police conducted a special combing operation and carried out searches in Baroda and Ghadwal villages.
{"_id":"6af863fb8f6411e0bf074415","slug":"video-to-tighten-the-noose-on-criminals-the-police-conducted-a-special-combing-operation-and-carried-out-searches-in-baroda-and-ghadwal-villages-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग अभियान चलाकर बरोदा व घड़वाल गांव में की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग अभियान चलाकर बरोदा व घड़वाल गांव में की जांच
गोहाना। अपराधों की रोकथाम और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए सोनीपत पुलिस ने गोहाना क्षेत्र के गांव बरोदा और घड़वाल में विशेष कॉम्बिंग अभियान चलाया। एसीपी राजीव कुमार ने बताया कि अभियान के तहत पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर सघन जांच की। अभियान में स्निफर डॉग की भी मदद ली गई। पुलिस कर्मचारियों ने गांवों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान क्षेत्र में नशाखोरी और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे किराएदारों की पहचान करने का कार्य किया गया। स्निफर डॉग की सहायता से निर्धारित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने भवन मालिकों से अपने मकान और प्रतिष्ठानों में किराए पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पुलिस सत्यापन करवाने के निर्देश दिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।