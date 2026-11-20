{"_id":"6b00416fab399d25e00b2986","slug":"video-the-agriculture-revenue-police-and-fire-departments-conducted-a-flag-march-in-the-villages-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कृषि, रिवेन्यू, पुलिस और दमकल विभाग ने गांवों में निकाला फ्लैग मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोहाना। खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को कृषि अधिकारियों ने पुलिस के साथ विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में राजस्व और दमकल विभाग से भी अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों ने गांवों में किसान सभाएं कर उन्हें फसल अवशेषों में आग नहीं लगाने के लिए प्रेरित किया। वायु प्रदूषण बढ़ने पर सरकार ने खेतों में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। क्षेत्र में अब तक फसल अवशेष जलाने की 9 घटनाएं हुईं हैं। धान की कटाई अंतिम चरण में है। वहीं गेहूं की बिजाई का समय पर चरम पर है। अधिकारियों को अंदेशा है कि गेहूं की बिजाई के लिए किसान धान की कटाई कर अवशेषों में आग लगाकर खेत तैयार करेंगे। अवशेषों में आग लगाने की घटनाएं रोकने के लिए एसडीओ डॉ. राजेंद्र मेहरा के नेतृत्व में शुक्रवार को आहुलाना, भंडेरी, कथूरा, धनाना, रिंढाणा, घड़वाल, भावड़, निजामपुर आदि गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर एसीडीओ डॉ. संदीप फौगाट, बीएओ डॉ. संजीत, कानूनगो प्रवीन, एसईपीओ सुनील कुमार, एटीएम कृष्णा खासा आदि उपस्थित थे।

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