{"_id":"6b005df082b93e9c7c0372fa","slug":"video-talent-shines-at-the-district-youth-festival-six-artists-to-showcase-their-skills-at-the-state-level-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिला युवा महोत्सव में प्रतिभाओं का जलवा, छह कलाकार राज्य स्तर पर दिखाएंगे दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनीपत। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में आयोजित दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव का शुक्रवार को रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन युवाओं ने लोकगीत, लोकनृत्य, लोक वाद्य संगीत, कविता लेखन, चित्रकला और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। हरियाणवी लोक संस्कृति और परंपराओं से सजी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों में प्रथम स्थान हासिल करने वालों में शिवानी, नूतन गौरी, प्रिया, मयंक मान, निकुंज शर्मा और निकिता प्रमुख रहे। समापन समारोह में मेयर राजीव जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजन के दौरान उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा। जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पहुंचे युवाओं ने अपनी कला, रचनात्मकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से कार्यक्रम को यादगार बनाया। मेयर राजीव जैन ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनकी ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा मिले तो वे समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। युवा महोत्सव जैसे आयोजन प्रतिभाओं को मंच देने के साथ उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सांस्कृतिक जुड़ाव भी मजबूत करते हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल, कला तथा सकारात्मक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया। प्रतियोगिताओं में इन प्रतिभागियों ने मारी बाजी जिला युवा महोत्सव की घोषित परिणाम सूची के अनुसार चित्रकला प्रतियोगिता में शिवानी ने प्रथम, अमित मुखिया ने द्वितीय और उजमा नूर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कविता लेखन में नूतन गौरी प्रथम, मोहित द्वितीय और शिवाती तृतीय रहीं। लोक वाद्य संगीत प्रतियोगिता में प्रिया ने पहला, दिनेश ने दूसरा और अंकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। नुक्कड़ नाटक में मयंक मान प्रथम, वंशिका तुषीर द्वितीय और दीपिका तृतीय स्थान पर रहीं। सामूहिक लोकगीत प्रतियोगिता में निकुंज शर्मा ने प्रथम, मानसी ने द्वितीय और कामना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, सामूहिक लोकनृत्य प्रतियोगिता में निकिता प्रथम, साहिल द्वितीय और काफी तृतीय स्थान पर रहे। समारोह में पद्मश्री सम्मानित डॉ. संतराम देशवाल, उनकी पत्नी प्रो. राजकला, जिला युवा समन्वयक अधिकारी एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य विक्रम सिंह, मेजर संजय श्योराण सहित निर्णायक मंडल के सदस्य, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

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