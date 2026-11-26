{"_id":"6b08591fd0c73facb4051fb5","slug":"video-grand-welcome-for-the-samarasta-sankalp-yatra-harmony-resolution-journey-a-pledge-taken-to-follow-the-ideals-of-saint-ravidas-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"समरसता संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत, संत रविदास के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनीपत। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में जालंधर से काशी तक निकाली जा रही समरसता संकल्प यात्रा का वीरवार को गन्नौर पहुंचने पर जीटी रोड पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया और संत रविदास महाराज का आशीर्वाद लिया। यात्रा पंजाब के जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां से शुरू होकर 2402 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरप्रदेश के वाराणसी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली पहुंचेगी। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, भाजपा नेता देवेंद्र कौशिक, पूर्व मंत्री कविता जैन, जगदीश नैय्यर, पूर्व विधायक निर्मल चौधरी, जिला प्रभारी राजबाला, जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, प्रदीप सांगवान ने संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्पार्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। नेताओं ने संत रविदास महाराज के प्रेम, समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के संदेश पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं समाज को जाति-पाति और ऊंच-नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट रहने की प्रेरणा देती हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संत रविदास महाराज के आदर्शों पर चलने और सामाजिक समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मार्केट कमेटी अध्यक्ष निशांत छौक्कर और वाइस चेयरमैन योगेश कौशिक, जिला महासचिव नीरज ठरू, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जसबीर दोदवा, तीर्थ राणा, भाजपा नेता रोहित त्यागी, कपिल पंघाल, अंकित त्यागी, श्रवण कौशिक, मनोज त्यागी व सरपंच रविंद्र पहल भी मौजूद रहे।

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