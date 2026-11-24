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तुबड़ी मेले के शुभारंभ पर निकली भगवान कृष्ण और बलराम की झांकी
गोहाना। मुगलपुरा रोड पर स्थित टिटू धर्मशाला के नजदीक तुबड़ी मेले का आयोजन किया गया। मेले के शुभारंभ पर धार्मिक मेला तुबड़ी कमेटी की ओर से भगवान कृष्ण और बलराम की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा टिटू धर्मशाला परिसर से शुरू होकर मुगलपुरा रोड, देवीलाल चौक, मेन बाजार गेट, वाल्मीकि चौक, सिविल रोड, रोहतक गेट व मेन बाजार से होकर वापस धर्मशाला परिसर में समाप्त हुई। धर्मशाला के सामने राधा-कृष्ण संकीर्तन किया गया। मेला कमेटी के संयोजक पूर्व पार्षद कृष्ण गोपाल चिंदा ने बताया कि तुबडी मेला देश में चुनिंदा स्थानों पर आयोजित होता है। यह परंपरा सैकंड़ो वर्षों से निभाई जा रही है। तुबड़ी मेला के प्रति शहरवासियों की आस्था है। मेले में सैंकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भगवान कृष्ण व राधा की रासलीला का आनंद लेते हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता अरूण बड़ौक, विजय कत्याल, रमन, रोहित, मनोज कत्याल, रविंद्र, विजय मग्गो, अशोक विज आदि उपस्थित थे।
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