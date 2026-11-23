{"_id":"6b04382c7f35c9238200be5b","slug":"video-woman-arrested-during-security-checks-at-khatu-shyam-fair-20800-kg-of-poppy-husk-doda-post-recovered-from-two-bags-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"खाटूश्याम मेले की चेकिंग में महिला गिरफ्तार, दो बैग से 20.800 किलो डोडा पोस्त बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेवाड़ी। खाटूश्याम मेले के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने नशा तस्करी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से दो बैग में भरा 20 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ है। आरोपी नशीले पदार्थ को लेकर पंजाब के भटिंडा जाने की फिराक में थी। पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान पंजाब के भटिंडा जिले के माही नंगला निवासी परमजीत कौर के रूप में हुई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महिला इतनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ कहां से लेकर आई थी और इसे भटिंडा में किस व्यक्ति तक पहुंचाना था। दो बैग की तलाशी में मिला नशीला पदार्थ पुलिस के अनुसार, जीआरपी एसपी आईपीएस प्रबीना पीके के निर्देश और डीएसपी राजेश चेची के मार्गदर्शन में रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। जीआरपी थाना प्रभारी पीएसआई नवीन कुमार की ओर से गठित टीम ने आरपीएफ क्राइम टीम के साथ स्टेशन पर यात्रियों और उनके सामान की जांच की। इसी दौरान एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। टीम ने उसके दोनों बैग की तलाशी ली तो उनमें 20 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त मिला। इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर नशीले पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया। रिमांड पर लेकर खंगालेंगे सप्लाई नेटवर्क पुलिस आरोपी महिला को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पूछताछ के दौरान नशीले पदार्थ की खरीद के स्रोत, इसकी सप्लाई और भटिंडा में इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि महिला अकेले ही इस काम में शामिल थी या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है। दो महीने में नशा तस्करी के चार मामले पकड़े जीआरपी थाना प्रभारी नवीन कुमार के अनुसार, पिछले दो महीनों में चेकिंग अभियान के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी के चार मामले पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा तस्करी के उद्देश्य से लाई जा रही विदेशी शराब का एक मामला भी सामने आया है। खाटूश्याम मेले के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। यात्रियों और उनके सामान की जांच के साथ ही उन्हें साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।

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