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गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर की पावन स्मृति में 16 साल के लंबे अंतराल के बाद टेक्सटाइल नगरी पानीपत एक बार फिर ऐतिहासिक धार्मिक समागम का साक्षी बनने जा रही है। सेक्टर 13-17 स्थित दशहरा ग्राउंड (यमुना एन्क्लेव के सामने) में 27, 28 और 29 नवंबर को 80वां वार्षिक धार्मिक दीवान भव्य रूप से सजाया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के रियासी स्थित डेरा बाबा बंदा बहादुर के 10वें वंशज एवं वर्तमान गद्दी नशीन बाबा जतिन्दर पाल सिंह सोढ़ी ने वीरवार को आयोजन स्थल पर तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख संप्रदाय एवं युवा सेवा दल, भारत के तत्वावधान में आयोजित हो रहे इस ऑल इंडिया समागम में देश-विदेश से एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पानीपत में यह दीवान तीसरी बार आयोजित हो रहा है। इससे पहले वर्ष 1978 और 2010 में यहां समागम हुआ था। संप्रदाय के प्रधान जीएल कुकरेजा ने बताया कि इस संप्रदाय से वे परिवार जुड़े हैं। इनके 740 पूर्वजों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ शहादत दी थी। खून से उकेरी गई गुरुओं की तस्वीरें और चढ़दी कला प्रदर्शनी इस बार समागम का सबसे बड़ा आकर्षण चढ़दी कला थीम पर सजी 500 से अधिक पेंटिंग्स की भव्य प्रदर्शनी रहेगी। इसे हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकूला के सहयोग से लगाया जा रहा है। दिल्ली के श्रद्धालु कलाकार गुरदास सिंह बिंकल और थरिंद्र पाल सिंह की टीम ने पिछले करीब पांच महीनों में पानीपत में रहकर इन चित्रों को तैयार किया है। खास बात यह है कि ये दोनों कलाकार पिछले 30 वर्षों से अपने शरीर के खून से गुरु साहिबानों की तस्वीरें उकेर रहे हैं। इस समागम के लिए भी उन्होंने अपने रक्त से 25 विशेष पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें स्वयं 10वें वंशज बाबा जतिन्दर पाल सिंह सोढ़ी के रक्त से बनी बाबा बंदा सिंह बहादुर की एक भावुक कर देने वाली कृति भी शामिल है। चित्रों के माध्यम से बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रहने, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया गया है। इस मौके पर जिला के दीवान जीएल कुकरेजा, डाॅ. शिव शंकर पाहवा, वेद मक्कड़ और बिसंबर सिंह मौजूद रहे। 27 नवंबर शुक्रवार को अखंड पाठ साहिब की आरंभता और निशान साहिब की स्थापना के साथ दीवान शुरू होगा। इसी दिन ऐतिहासिक प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा और संत समागम में महापुरुष प्रवचन देंगे। इस दिन 15 से 20 हजार संगत आएगी। 28 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के मध्य भोग के उपरांत गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया में अलौकिक नगर कीर्तन निकाला जाएगा। शाम को बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन पर आधारित भव्य लाइट एंड साउंड शो मुख्य आकर्षण रहेगा। इसमें 25 से 30 हजार संगत आएगी। 29 नवंबर को सुबह 8 बजे समाप्ति भोग और सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक कीर्तन दरबार सजेगा। इसमें विभिन्न रागी जत्थे व कथावाचक संगत को निहाल करेंगे। इसमें करीब 50 हजार की संगत आएगी। दिग्गज नेताओं का होगा आगमन, 300 स्वयंसेवक संभालेंगे कमान इस धार्मिक समागम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा, बिजली मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और शहरी विधायक प्रमोद विज सहित कई सांसद व गणमान्य नागरिक शिरकत करेंगे। वे 29 नवंबर को आएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 घंटे लंगर, निशुल्क खान-पान स्टॉल, मेडिकल कैंप और दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहां संप्रदाय के 300 से अधिक स्वयंसेवक और जिला प्रशासन सेवाएं दे रहे हैं।

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