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पानीपत। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को औद्योगिक नगरी पानीपत में नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान पूरी नगरी जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहेगुरु के जयकारों से गूंज उठी। जीटी रोड स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा पहली पातशाही से अरदास के उपरांत पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन रवाना हुआ। इसमें हजारों की संख्या में संगत ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सुसज्जित भव्य पालकी साहिब में विराजमान किया गया। पालकी साहिब के आगे पंज प्यारे पारंपरिक वेशभूषा में चल रहे थे। सिख समाज के बच्चों, महिलाओं और युवाओं ने पूरे मार्ग में निस्वार्थ भाव से सेवा निभाई। संगत द्वारा पालकी साहिब के आगे-आगे सड़क की सफाई कर जल का छिड़काव किया गया और पुष्प वर्षा कर गुरु साहिब के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट की गई। गतका पार्टियों ने अपने हैरतअंगेज शौर्य व पारंपरिक युद्ध कला के करतब दिखाकर सभी का मन मोह लिया, वहीं शबद-कीर्तन जत्थों ने गुरुबाणी का मधुर गायन कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शहर के मुख्य बाजारों में जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत गुरुद्वारा पहली पातशाही से प्रारंभ होकर नगर कीर्तन जीटी रोड, इंसार बाजार, चौड़ा बाजार, सलारगंज गेट, हलवाई अड्डा, गुड़मंड़ी, कलंदर चौक, सैठी चौक से होते हुए अमर भवन चौक, एसडी कॉलेज मार्ग से निकला। रास्ते में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की और से स्वागत द्वार सजाए गए थे। श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह चाय, फल, मिष्ठान और लंगर के स्टॉल लगाए गए, जहां सेवादारों ने संगत की सेवा की। शहर के विभिन्न बाजारों का भ्रमण करने के पश्चात नगर कीर्तन देर शाम पुन गुरुद्वारा पहली पातशाही पहुंचकर संपन्न हुआ। प्रधान लखविंदर सिंह ने संगत व प्रशासन का जताया आभार कार्यक्रम के समापन पर गुरुद्वारा पहली पातशाही प्रबंधक कमेटी के प्रधान लखविंदर सिंह ने नगर कीर्तन को सफल बनाने के लिए समस्त संगत, सेवादारों, सामाजिक संस्थाओं और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने समाज को प्रेम, भाईचारे, समानता और मानवता की सेवा का संदेश दिया है। इसे जीवन में आत्मसात करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में विशेष कीर्तन दरबार और गुरु के अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। आज होगा शबद -कीर्तन और पाठ- प्रधान ने बताया कि 24 को सुबह आठ बजे से रागी-जत्थों द्वारा शबद कीर्तन, कव्वालियां की जाएंगी और गुरु नानक देव की जीवन संघर्षों से संगत को अवगत कराया जाएगा। इस दौरान सुबह नौ बजे स्त्री संगत सुखमणि द्वारा पाठ किया जाएगा उसके बाद श्री सुखमणि संगत द्वारा कीर्तन और पटियाला वाले अमरजीत सिंह तान रागी जत्थे द्वारा शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया जाएगा। उसके बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा।

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