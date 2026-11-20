{"_id":"6b0050343136257f9804b3ed","slug":"video-palwal-life-skills-camps-in-40-girls-schools-to-empower-female-students-to-become-self-reliant-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल: 40 महिला विद्यालयों में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवन कौशल शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले में छात्राओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और आत्मविश्वासी बनाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा के अंतर्गत 40 महिला विद्यालयों में पांच दिवसीय जीवन कौशल विकास शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 17 से 21 नवंबर तक चलने वाले इन शिविरों में छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ जीवन में काम आने वाले व्यावहारिक कौशल की जानकारी दी जा रही है। शिविरों में वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकार, महिला रोल मॉडल, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, व्यक्तित्व विकास और संवाद कौशल जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों के माध्यम से छात्राओं को आर्थिक रूप से जागरूक बनने, अपने अधिकारों को समझने, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने और सामाजिक चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के तरीके बताए जा रहे हैं। एपीसी समग्र शिक्षा उमेश राणा के अनुसार, इन शिविरों का उद्देश्य बेटियों को भविष्य की जिम्मेदारियों और चुनौतियों के लिए तैयार करना है, ताकि वे शिक्षा के साथ-साथ जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। जिले में आयोजित इन शिविरों में पलवल खंड के 11, होडल के 10, हथीन के 10 और हसनपुर खंड के 9 विद्यालय शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्राओं को न केवल अपने कौशल पहचानने का अवसर मिल रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

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