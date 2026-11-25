{"_id":"6b06d5699a8f6788b4039776","slug":"video-promoted-a-healthy-lifestyle-by-conducting-health-check-ups-for-children-in-government-schools-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"सरकारी स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर दिया स्वस्थ जीवनशैली का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल और उन्हें मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में संचालित राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुरानी सराय व शिव नगर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज शर्मा ने करीब 25 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें स्वस्थ रहने के जरूरी सुझाव दिए। इस दौरान जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। स्वास्थ्य जांच के दौरान कुछ बच्चों में पेट दर्द, खांसी और जुकाम जैसी मौसमी समस्याएं सामने आईं। चिकित्सक ने बच्चों की जांच कर उन्हें उचित उपचार दिया। साथ ही बदलते मौसम में सर्दी से बचाव, साफ-सफाई और खान-पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहकर पौष्टिक एवं संतुलित आहार अपनाने के लिए प्रेरित किया। डॉ. पंकज शर्मा ने कहा कि बच्चों में अक्सर खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है। ऐसे में उनके खान-पान में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है। उन्होंने स्कूल स्टाफ को मिड-डे-मील की पौष्टिकता पर ध्यान देने तथा बच्चों को निर्धारित समय पर आयरन और हीमोग्लोबिन की गोलियां उपलब्ध करवाने की सलाह दी। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी पवन भारद्वाज ने अमर उजाला फाउंडेशन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि निजी स्कूलों में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित होते रहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए इस तरह की पहल विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और उचित खान-पान के प्रति जागरूकता जरूरी है। शिविर में स्कूल का समस्त स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे।

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