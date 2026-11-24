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जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और यदि मौका मिला तो बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपये करने का वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह बात मंगलवार को यादव सभा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखी। अजय चौटाला ने कहा कि राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन को मजबूत करते हैं। जेजेपी ने स्थापना दिवस के बड़े आयोजन भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में करने का निर्णय लिया है। इससे पहले जुलाना में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और अब नूंह में आयोजन किया जा रहा है, जो कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि केवल छोटे-छोटे पदाधिकारी बनाने से जनता का आक्रोश कम नहीं होगा, क्योंकि आज लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और प्रदेश में कर्मचारी भी सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पेंशन के मुद्दे पर बात करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि जब जेजेपी के दस विधायक थे और सरकार में भागीदारी थी, तब हर साल 250 रुपये की बढ़ोतरी करके बुजुर्गों की पेंशन 3000 रुपये तक पहुंचाई गई थी। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी के 51 विधायक होते तो पेंशन 5100 रुपये कर देते। भविष्य में मौका मिलने पर इस वादे को पूरा किया जाएगा। प्रो. संपत सिंह के एक वायरल बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय चौटाला ने आरोप लगाया कि चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के साथ रहते हुए प्रो. संपत सिंह ने उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने के बाद प्रो. संपत सिंह ने चौटाला के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, वह सभी के रिकॉर्ड में है। उन्होंने विधानसभा में चौटाला की सदस्यता समाप्त करवाने से जुड़े प्रस्ताव को लेकर भी प्रो. संपत सिंह पर आरोप लगाए। अजय चौटाला ने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के लिए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार खड़े किए गए और उन्हें भाजपा की ओर से आर्थिक मदद दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले 65 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन पार्टी केवल 37 सीटों पर सिमट गई। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ संबंधों पर उन्होंने कहा कि उनका राव बीरेंद्र सिंह के परिवार से चौथी पीढ़ी तक पारिवारिक रिश्ता है। ये संबंध पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पारिवारिक और राजनीतिक संबंध अलग-अलग हैं और राजनीति में फैसले परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वह कोई ज्योतिषी नहीं हैं जो भविष्य के राजनीतिक समीकरणों की जानकारी दे सकें।

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