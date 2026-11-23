{"_id":"6b0438481c03a525f4082e1b","slug":"video-a-grand-procession-was-taken-out-on-the-occasion-of-guru-nanak-dev-jis-prakashotsav-the-amazing-feats-of-the-gatka-party-mesmerized-the-audience-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर निकली भव्य शोभायात्रा, गतका पार्टी के हैरतअंगेज करतबों ने मोहा मन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। सिख समाज की ओर से पहली पातशाही धन-धन श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार शाम शहर में भव्य नगर कीर्तन एवं शोभायात्रा निकाली गई। गुरु ग्रंथ साहिब की रहनुमाई और पंज प्यारों की अगुवाई में निकली शोभायात्रा में श्रद्धालुओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। पूरे मार्ग में गुरबाणी, ढोल-नगाड़ों और धार्मिक जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। शोभायात्रा पुरानी कचहरी स्थित गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर पुल बाजार, मानक चौक और आजाद चौक से होती हुई मोहल्ला गुरूनानकपुरा स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में पंज प्यारे पारंपरिक वेशभूषा में गुरु मर्यादा का संदेश देते हुए आगे चल रहे थे। उनके पीछे श्रद्धालुओं का बड़ा काफिला शामिल रहा। इस दौरान गतका पार्टी ने पारंपरिक हथियारों के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों को आकर्षित किया। महिलाओं ने शोभायात्रा के आगे-आगे झाड़ू लगाकर और पानी का छिड़काव कर रास्ते की सफाई की। यह दृश्य सेवा और स्वच्छता की भावना को प्रदर्शित कर रहा था। सिख समाज के सचिव सुरजीत सिंह अरोड़ा ने बताया कि मंगलवार को मोहल्ला गुरूनानकपुरा स्थित सिंह सभा गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का जीवन सच्चाई, सेवा और मानवता के आदर्शों का प्रतीक है। उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में प्रेम, समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत किया जा सकता है। इस अवसर पर सरदार तेजिंदर सिंह, सरदार गुरमेल सिंह, सरदार बलदेव चहल, सरदार जगमोहन सिंह चावला और सरदार मोहन सिंह चहल सहित सिख समाज के अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रकाशोत्सव पर आयोजित शोभायात्रा का विभिन्न स्थानों पर सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और प्रसाद भी वितरित किया गया।

... और पढ़ें