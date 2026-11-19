{"_id":"6afeeb867a8d35879407f245","slug":"video-72-animal-hospital-buildings-have-been-renovated-but-many-remain-dilapidated-and-condemned-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"72 पशु अस्पताल भवनों का कायाकल्प, पर कई अब भी जर्जर और कंडम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। जिले में पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कुल 145 पशु अस्पताल व पशु औषधालय संचालित हैं। इनमें से आधे यानी 72 भवनों का रेनोवेशन पूरा हो चुका है, जिससे कई केंद्रों की स्थिति में सुधार आया है। हालांकि, जमीनी हकीकत यह भी है कि 14 भवन अभी भी सुधार की बाट जोह रहे हैं और 4 जगहों पर स्टाफ व पशुपालक खतरे के साये में काम करने व इलाज कराने को मजबूर हैं। रेनोवेशन से मिली राहत, नए निर्माण की उम्मीद: अधिकारी का कहना है कि शेष जर्जर भवनों के निर्माण और सुधार के लिए ग्रांट की फाइल मुख्यालय भेजी जा चुकी है। मुख्यालय से वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। गांव खेड़ी में नए पशु अस्पताल निर्माण को लेकर भी सकारात्मक पहल सामने आई है। विभाग का कहना है कि यदि पंचायत पशु अस्पताल भवन के लिए 8 कनाल जमीन उपलब्ध करा दे, तो विभाग 42 लाख रुपये की लागत से नई इमारत का निर्माण करने के लिए तैयार है। कंडम भवनों में सेवाएं, हादसे का खतरा बरकरार: निजामपुर और अटेली के दो पशु अस्पतालों को कंडम घोषित किया जा चुका है। निजामपुर के राजकीय पशु अस्पताल की इमारत 1970 के दशक में बनी थी, जिसे 29 अप्रैल को कंडम घोषित किया गया। नई बिल्डिंग के लिए विभाग को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है और जल्द निर्माण की उम्मीद जताई जा रही है। अटेली में स्थिति अधिक चिंताजनक है, जहां पहले जच्चा-बच्चा केंद्र चलता था। वह पंचायत भवन जर्जर होने पर कंडम घोषित हो चुका है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण पशु अस्पताल उसी खंडहर इमारत में चल रहा है। दीवारों में दरारें और छतों के कमजोर हिस्सों के चलते बरसात में पानी टपकने व प्लास्टर गिरने का खतरा बना रहता है। यहां चिकित्सकों के बैठने और पशुओं के उपचार के लिए भी पर्याप्त जगह का अभाव है। पटीकरा में उपकरण और ढांचे की कमी: गांव पटीकरा स्थित पशु अस्पताल भी बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। अस्पताल की चहारदीवारी जर्जर हो चुकी है व दरवाजों और खिड़कियों को दीमक ने खोखला कर दिया है। इसके अलावा बड़े पशुओं के लिए बना ट्रेविस जंग लगने से अनुपयोगी हो चुका है, जिससे चिकित्सकों को छोटे पशुओं के ट्रेविस में ही बड़े पशुओं का उपचार करना पड़ रहा है। ऐसे में स्टाफ और पशुपालकों को जल्द स्थायी समाधान व सुरक्षित संसाधनों की दरकार है। बॉक्स: विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि साल 2008 से पहले तक ये भवन ग्राम पंचायत के अधीन होते थे और पंचायत ही जमीन व भवन उपलब्ध कराती थी, जहां पशुओ्ं का उपचार किया जाता था। 2008 में सरकार ने इन भवनों को विभाग के हैंडओवर कर दिया। ऐसे में लगभग सभी भवनों की हालत खराब थी। वर्जन: जिले में पशु अस्पताल व औषधालयों को डिमांड के अनुसार निर्माण व रेनोवेशन कार्य के लिए विभाग की ओर से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही कुछ भवन नए बनाए जाएंगे, जिनके के लिए मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है। डॉ. नसीब सिंह, उप निदेशक, पशुपालन विभाग, नारनौल।

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