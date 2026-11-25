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'Samarasta Sankalp Yatra' (Harmony Pledge Journey) held in Umri on the occasion of the 650th birth anniversary year of Guru Ravidas Ji; Chief Minister Nayab Saini participated.
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गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष पर उमरी में समरसता संकल्प यात्रा, मुख्यमंत्री नायब सैनी हुए शामिल
कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री नायब सैनी के उमरी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। समरसता संकल्प यात्रा में हुए शामिल।
मुख्यमंत्री ने संत महात्माओं को शॉल उड़ाकर की सम्मानित। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के 650 वें जयंती वर्ष के पावन अवसर पर समरसता संकल्प यात्रा कार्यक्रम का किया जा रहाआयोजन।
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