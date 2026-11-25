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गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष पर उमरी में समरसता संकल्प यात्रा, मुख्यमंत्री नायब सैनी हुए शामिल

सुनील कुमार

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:06 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:06 PM IST







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कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री नायब सैनी के उमरी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। समरसता संकल्प यात्रा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने संत महात्माओं को शॉल उड़ाकर की सम्मानित। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के 650 वें जयंती वर्ष के पावन अवसर पर समरसता संकल्प यात्रा कार्यक्रम का किया जा रहाआयोजन। ... और पढ़ें

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