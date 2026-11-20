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Preparations for the International Gita Mahotsav have begun; at Brahma Sarovar, everything from painting and whitewashing to electrical, road, and other arrangements is being put in order.
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अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां शुरू; ब्रह्मसरोवर पर रंगाई-पुताई से लेकर बिजली, सड़क व अन्य व्यवस्थाएं की जाने लगी दुरूस्त
अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव पांच से 25 दिसंबर तक होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों से शुरू कर दी गई है। पवित्र ब्रह्मसरोवर को रंगाई-पुताई कर संवारा जाने लगा है तो बिजली, पानी, सड़क व अन्य व्यवस्थाएं भी दुरूस्त की जा रही है। ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में मुख्य कार्यक्रमों के लिएशामियाने लगाया जाना शुरू हो गया है।
महोत्सव के दौरान मुख्य आयोजन ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में होंगे, जहां होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मुख्य शामियाना तैयार किया जाने लगा है। इसका सामान दिल्ली से मंगवाया गया है तो दर्जनों श्रमिक भी पहुंचे हैं।
5 से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद तेज कर दी गई है। ब्रह्मसरोवर के आसपास रंग-रोगन का कार्य किया जा रहा है, ताकि महोत्सव के दौरान यहां आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भव्य एवं स्वच्छ वातावरण मिल सके। घाटों और आसपास के क्षेत्रों को आकर्षक रूप देने के लिए कर्मचारी जुटे हुए हैं।
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