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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रह्मसरोवर के दक्षिणी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मसरोवर के पश्चिमी तट पर लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक लोक निर्माण विश्राम गृह के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। यह परियोजना राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पर्यटकों तथा सरकारी अधिकारियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विश्राम गृह के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।

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