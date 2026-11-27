{"_id":"6b099498e09203d0350df8f6","slug":"video-sham-lals-award-winning-sahiwal-cow-became-the-center-of-attraction-at-the-ndri-fair-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"एनडीआरआई मेले में आकर्षण का केंद्र बनी शाम लाल की अवार्ड विजेता शाहीवाल गाय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) में आयोजित राष्ट्रीय डेरी मेले में पशुपालक शाम लाल की शाहीवाल नस्ल की गाय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस गाय ने अपनी बेहतरीन नस्ल और विशेष खूबियों के चलते कई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मेले में आयोजित पशु प्रतियोगिता के दौरान शाम लाल अपनी इस अवार्ड विजेता गाय को लेकर पहुंचे हैं। गाय को देखने के लिए पशुपालकों और पशुप्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग इसकी नस्ल, शारीरिक बनावट और विशेषताओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। शाहीवाल नस्ल की यह गाय पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर नस्ल के संरक्षण और संवर्धन का उदाहरण भी पेश कर रही है।

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