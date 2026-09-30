करनाल नगर निगम कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, बकाया वेतन न मिलने पर जमकर की नारेबाजी

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बकाया वेतन न मिलने से नाराज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द अपना रुका हुआ वेतन जारी करने की मांग की। नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ (इकाई) के अध्यक्ष राजकुमार ने प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, कर्मचारी पिछले लंबे समय से बिना वेतन के काम कर रहे हैं, जिससे उनके परिवारों के सामने जीवन-यापन का संकट खड़ा हो गया है। अगर प्रशासन ने जल्द हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया और वेतन जारी नहीं किया, तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने और कामबंद हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि अगले कुछ दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो शहर में सफाई व्यवस्था ठप कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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