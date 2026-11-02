गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में सजा दीवान, शबद गायन से संगत हुई निहाल

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करनाल। गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में गुरमति समागम का आयोजन किया गया। सुबह दीवान सजाया गया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर हेड ग्रंथी अमृतपाल सिंह ने अरदास के साथ समागम का शुभारंभ करवाया। गुरु नानक सेवक जत्था की ओर से आयोजित समागम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरु साहिब के समक्ष शीश नवाया और परिवार की सुख-समृद्धि एवं शांति के लिए अरदास की। संत बाबा सुखा सिंह की रहनुमाई में आयोजित समागम में संगत ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। समागम में भाई अमरजीत सिंह पटियाला वाले और करनाल निवासी भाई तेजेंद्र सिंह ने ''धन-धन राम दास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया'' और ''अमृतसर वल जांदे रहियो, मेरे प्रीतम नू संदेसड़ा दे जांदे रहियो'' जैसे शबदों का गायन कर संगत को निहाल किया। वहीं ज्ञानी मान सिंह जी ने गुरु रामदास जी की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि जो भी सच्चे मन से गुरु रामदास जी की शरण में आता है, उसकी झोली खुशियों, दया और शांति से भर जाती है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने सिख पंथ को संगठित करने के साथ अमृतसर (रामदासपुर) की स्थापना कर मानवता को प्रेम, नम्रता और निःस्वार्थ सेवा का संदेश दिया। लंगर और संगत की परंपरा इसी सेवा भावना का अनुपम उदाहरण है। गुरु की कृपा से मनुष्य के मन से भय, अहंकार और दुख दूर होते हैं तथा नाम सिमरन से जीवन सफल बनता है। समागम के दौरान गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। इस अवसर पर रतन सिंह, गुरुपर्व प्रबंधक कमेटी के प्रधान बरिंद्र सिंह, महासचिव जत्थेदार इंद्रपाल सिंह, गुलाब सिंह मूनक, गुरु नानक सेवक जत्था के अमनदीप सिंह मिड्ढा, अमृतपाल सिंह, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरनाम सिंह लाडी, गोल्डी खुराना, महासचिव हरप्रीत सिंह नरूला, ज्ञानी सूबा सिंह, एपीएस चोपड़ा, अमन मिड्ढा, राघव मिड्ढा, साहब सिंह, रक्षपाल सिंह और महाबीर सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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