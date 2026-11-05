हांसी में गांजा तस्करी के आरोपी की उड़ीसा में आत्महत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, CIA-1 के पांच पुलिस कर्मचारी सस्पेंड

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63 किलो 700 ग्राम गांजे की बरामदगी से शुरू हुआ था मामला, सप्लायर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में हुई थी आरोपी की मौत, एसपी विनोद कुमार ने शुरू करवाई विभागीय जांच। हांसी पुलिस से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। गांजा सप्लाई के आरोपी द्वारा उड़ीसा में पुलिस हिरासत के दौरान आत्महत्या किए जाने के मामले में हांसी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, आईपीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में CIA-1 हांसी की टीम के पांच पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे प्रकरण के सभी पहलुओं की जांच के लिए विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मामले की शुरुआत 27 मार्च 2026 को हुई थी। उस दिन CIA-1 हांसी की टीम ने गढ़ी से भाटोल रोड पर नहर की पुलिया के पास कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 63 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राकेश पुत्र कृष्ण और मनवीर पुत्र जोरा निवासी इगराह, जिला जींद, विनोद पुत्र लहणा निवासी पुठ्ठी तथा रविन्द्र पुत्र कुलदीप निवासी पुठ्ठी के रूप में हुई थी। मुकदमे की आगामी जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों मनवीर और विनोद के खुलासा बयानों के आधार पर गांजे की सप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम सामने आया। आरोपी की पहचान तानुप डे उर्फ राहुल उर्फ बापुन निवासी उड़ीसा के रूप में हुई। इसके बाद मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर CIA-1 हांसी की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 25 अक्टूबर 2026 को उड़ीसा में दबिश देकर आरोपी तानुप डे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस टीम ने पांच दिन का ट्रांजिट यानी राहदारी रिमांड हासिल किया। इसके बाद पुलिस टीम आरोपी के साथ उड़ीसा के जिला मलकानगिरि में ठहरी हुई थी। इसी दौरान 26 अक्टूबर 2026 की सुबह एक गंभीर घटना सामने आई। पुलिस के अनुसार, आरोपी वॉशरूम जाने के बहाने गया और इसी दौरान उसने गमछे का इस्तेमाल कर फांसी लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई। अब इस पूरे मामले में हांसी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, आईपीएस ने कार्रवाई करते हुए CIA-1 से संबंधित पांच पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में सहायक उप निरीक्षक (ASI) सम्मत, PSI कपिल, EHC जोगिंद्र, EHC अर्जुन और सिपाही मुकेश शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग की ओर से मामले के सभी संबंधित पहलुओं की जांच के लिए विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। हांसी एसपी विनोद कुमार ने बताया कि CIA-1 की टीम ने उड़ीसा में आरोपी तानुप डे उर्फ राहुल उर्फ बापुन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को उड़ीसा के माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से पांच दिन का ट्रांजिट यानी राहदारी रिमांड हासिल किया गया था। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि इसके बाद पुलिस टीम आरोपी के साथ उड़ीसा के जिला मलकानगिरि में ठहरी हुई थी। पुलिस टीम के पास वहां रुकने की भी अनुमति थी। इसी दौरान 26 अक्टूबर की सुबह आरोपी वॉशरूम जाने के बहाने गया और उसने गमछे का इस्तेमाल कर फांसी लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई गई। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पांच पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित कर्मचारियों में सहायक उप निरीक्षक सम्मत, PSI कपिल, EHC जोगिंद्र, EHC अर्जुन और सिपाही मुकेश शामिल हैं।एसपी के अनुसार, निलंबन के बाद सभी पांचों पुलिस कर्मचारी हांसी पुलिस लाइन में अपनी हाजिरी लगाएंगे। वहीं, मामले के प्रत्येक पहलू की जांच के लिए विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में पांच पुलिस कर्मचारियों के निलंबन के बाद विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। अब जांच में यह स्पष्ट होगा कि उड़ीसा में आरोपी की मौत के घटनाक्रम में क्या परिस्थितियां रहीं और संबंधित पुलिस कर्मचारियों की क्या भूमिका रही।

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