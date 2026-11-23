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निसिंग-जुंडला के बाद जिला नागरिक अस्पताल पहुंची सीआरएम टीम, स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा
करनाल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं की समीक्षा के लिए आई केंद्र सरकार की कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) टीम का निरीक्षण सोमवार को भी जारी रहा। सुबह निसिंग और जुंडला में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के बाद टीम करनाल के जिला नागरिक अस्पताल पहुंची। यहां टीम अस्पताल की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर रही है। दो दिन से चल रहे इस दौरे में टीम का मुख्य फोकस केंद्र सरकार से एनएचएम के तहत मिले बजट के इस्तेमाल और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर है।
टीम ने सोमवार सुबह निसिंग और जुंडला में निरीक्षण किया। इसके बाद जिला नागरिक अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखी। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों के बाद जिला स्तर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का निरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां टीम विभिन्न विभागों में उपलब्ध सुविधाओं और एनएचएम के तहत किए जा रहे कार्यों की स्थिति का जायजा ले रही है।
इससे पहले रविवार को टीम सुबह करीब 11 बजे सीएमओ कार्यालय पहुंची थी। यहां सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब तीन घंटे बैठक हुई थी। इस दौरान अधिकारियों ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और एनएचएम के तहत संचालित योजनाओं की जानकारी दी थी। बैठक के बाद टीम ने लंच किया और शाम करीब साढ़े चार बजे कुटेल पहुंची थी।
कुटेल में टीम ने करीब तीन घंटे तक एनएचएम से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की थी। दस्तावेजों के आधार पर यह देखा गया कि केंद्र सरकार से मिले बजट का इस्तेमाल निर्धारित कार्यों में किया गया है या नहीं। टीम ने रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल की और इसके बाद करनाल लौट आई थी। सोमवार को निसिंग, जुंडला और जिला नागरिक अस्पताल के निरीक्षण के साथ टीम का दौरा आगे बढ़ा।
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