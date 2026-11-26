{"_id":"6b085ee02ffd0157610e8126","slug":"video-a-farm-of-20-goats-can-be-set-up-for-the-cost-of-a-single-buffalo-the-economics-of-earnings-in-animal-husbandry-are-shifting-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"एक भैंस की कीमत में खड़ा हो सकता है 20 बकरियों का फार्म, पशुपालन में बदल रहा कमाई का गणित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भगवानदास करनाल। खेती और पशुपालन में कमाई का रास्ता अब केवल गाय-भैंस तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन ऐसा विकल्प बनकर उभर रहा है, जिसमें कम पूंजी से शुरुआत कर धीरे-धीरे कारोबार बढ़ाया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि एक महंगी भैंस खरीदने में लगने वाली रकम से कई बकरियां खरीदी जा सकती हैं। इससे पशुपालक का निवेश एक ही पशु पर निर्भर नहीं रहता और नुकसान का जोखिम भी बंट जाता है। करनाल के गांव सरवन माजरा निवासी सोनू पाल ने इसी सोच के साथ बकरी पालन शुरू किया और आज उनके फार्म में करीब 200 बकरियां और बकरे हैं। सोनू पाल के अनुसार, बकरी पालन में कमाई की संभावनाएं केवल पशुओं की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं। अच्छी नस्ल, बेहतर देखभाल और वैज्ञानिक तरीके अपनाने से भी इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। बकरी का दूध 400 रुपये किलो तक बिकने की बात भी इस कारोबार के प्रति लोगों की रुचि बढ़ा रही है। वहीं अच्छी नस्ल के बकरों की कीमत भी हजारों रुपये तक पहुंच जाती है। ऐसे में ग्रामीण युवाओं के लिए यह परंपरागत खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन सकता है। वे अपनी बकरियां लेकर एनडीआरआई के पशु मेले में भी पहुंचे हैं। संवाद दस पशुओं से शुरू किया सफर, अब 200 का फार्म सोनू पाल ने बकरी पालन शुरू करने से पहले केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मथुरा से सात दिन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद मल्टीप्लाई फ्लेम योजना के माध्यम से उन्हें आठ बकरियां और दो बकरे मिले। इन्हीं दस पशुओं से उन्होंने अपने फार्म की नींव रखी। शुरुआत में सीखे गए तरीकों और अनुभव के आधार पर उन्होंने धीरे-धीरे पशुओं की संख्या बढ़ाई। आज उनके पास करीब 200 बकरियां और बकरे हैं। बोले- 2019 तक करते थे पारंपरिक खेती

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