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Krish, a suspect wanted in the murder case of Tanish—a resident of Pabnawa in Kaithal—has been apprehended; the suspect sustained an injury to his leg after jumping from the canal distributary embankment.
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कैथल का पबनावा निवासी तनिष हत्याकांड में वांछित आरोपी कृष काबू, रजबाहा पटड़ी से कूदने कारण आरोपी के पैर में आई चोट
थाना ढांड क्षेत्र के गांव पबनावा में शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचते मामूली बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित आरोपी पबनावा निवासी कृष को एंटी एकस्टोरसन सैल द्वारा 152 डी ढांड से कौल क्षेत्र से काबू कर लिया गया। पुलिस से बचने के लिए भागते समय 152 डी के पास रजबाहा की पटड़ी से कुदने से आरोपी के पैर में चोट आई है।
एंटी एकस्टोरसन सैल के एसआई जसबीर ने बताया कि गांव पबनावा निवासी लवीश की शिकायत के अनुसार दिनांक 23 नवंबर 2026 को उनके परिवार में शादी समारोह था। रात करीब 10 बजे शादी में डीजे पर नाचते समय उसके बड़े भाई तनिष का पैर गांव के ही नीरज के पैर पर लग गया। इसी बात को लेकर नीरज व उसके साथियों ने तनिष के साथ कहासुनी और झगड़ा शुरू कर दिया। शादी में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवा दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता और उसका भाई तनिष घर जाने के लिए निकले। रास्ते में सुनारों वाले चौक के नजदीक आरोपियों ने तनिष को घेरकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान नीरज ने चाकू से तनिष पर कई वार किए।
गंभीर चोटों के कारण तनिष की मृत्यु हो गई। जिस बारे थाना ढांड में मामला दर्ज किया गया। मामले में पहले ही आरोपी नीरज निवासी पबनावा को काबू किया जा चुका है। पुलिस टीम को सूचना मिली की उक्त मामले में वांछित आरोपी कृष ढांड से कौल 152 डी के क्षेत्र के आसपास मौजूद है।
पुलिस टीम द्वारा पबनावा 152 डी के आसपास कृष की तलाश की गई। पुलिस पार्टी को देखकर एक युवक भागने के लिए 152 डी के पास रजबाहा पटड़ी के उपर से कुद गया। जो गिरते ही जोर जोर से चिलाने लगा। पुलिस टीम द्वारा उक्त युवक को तुरंत काबू कर लिया गया। जिसकी पहचान पबनावा निवासी कृष के रूप में हुई। जो पबनावा निवासी तनिष हत्याकांड में वांछित था। युवक की टांग में चोट आई है। जिसे तुरंत इलाज के लिए सरकारी हस्पताल में दाखिल करवा दिया गया।
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